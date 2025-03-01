Спорт

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Интер" и "Наполи" не выявили победителя в матче лидеров чемпионата Италии

Опубликовано:

Матч "Наполи" и "Интера" в 2025 году
Матч "Наполи" и "Интера". Фото: Francesco Pecoraro/Getty Images

Футболисты неаполитанского "Наполи" и миланского "Интера" не выявили победителя в матче 27-го тура чемпионата Италии (Серии А), передает корреспондент NUR.KZ.

Команды встретились на стадионе "Диего Армандо Марадона" и сыграли вничью со счетом 1:1.

Гости вышли вперед благодаря голу итальянского защитника Федерико Димарко на 22-й минуте. Хозяева отыгрались в концовке. Ответный мяч забил датский полузащитник Филип Биллинг на 87-й минуте.

При этом "Наполи" кратно превзошел соперника по числу ударов — 19 против пяти. В створ футболисты миланской команды попали лишь однажды, тогда как неаполитанцы — четыре раза.

Благодаря ничьей "Интер" остался лидером чемпионата Италии. В активе миланцев 57 очков.

"Наполи" сохранил второе место и отстает от "Интера" на один балл. Замыкает тройку сильнейших "Аталанта" из Бергамо, в активе которой 55 очков.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2224758-inter-i-napoli-ne-vyyavili-pobeditelya-v-matche-liderov-chempionata-italii/