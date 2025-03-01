"Интер" и "Наполи" не выявили победителя в матче лидеров чемпионата Италии

Футболисты неаполитанского "Наполи" и миланского "Интера" не выявили победителя в матче 27-го тура чемпионата Италии (Серии А), передает корреспондент NUR.KZ.

Команды встретились на стадионе "Диего Армандо Марадона" и сыграли вничью со счетом 1:1.

Гости вышли вперед благодаря голу итальянского защитника Федерико Димарко на 22-й минуте. Хозяева отыгрались в концовке. Ответный мяч забил датский полузащитник Филип Биллинг на 87-й минуте.

При этом "Наполи" кратно превзошел соперника по числу ударов — 19 против пяти. В створ футболисты миланской команды попали лишь однажды, тогда как неаполитанцы — четыре раза.

Благодаря ничьей "Интер" остался лидером чемпионата Италии. В активе миланцев 57 очков.

"Наполи" сохранил второе место и отстает от "Интера" на один балл. Замыкает тройку сильнейших "Аталанта" из Бергамо, в активе которой 55 очков.

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