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"Тобол" обыграл новичка КПЛ на старте нового сезона

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Матч "Тобола" и "Улытау" в КПЛ-2025
Матч "Тобола" и "Улытау". Фото: Пресс-служба ФК "Улытау"

Футболисты костанайского "Тобола" одержали "сухую" домашнюю победу над жезказганским "Улытау" в матче Казахстанской премьер-лиги, передает корреспондент NUR.KZ.

Команды встретились в рамках первого тура нового сезона. Матч прошел на "Тобол Арене" и завершился со счетом 2:0 в пользу хозяев.

Автором первого гола стал белорусский форвард Николай Сигневич (41 минута), который в межсезонье перешел в стан костанайцев из "Атырау". Второй мяч забил полузащитник сборной Казахстана Ислам Чесноков (74).

Таким образом, "Тобол" набрал три очка и стал промежуточным лидером чемпионата Казахстана, опередив по дополнительным показателям "Атырау". Во втором туре костанайцы сыграют на выезде с астанинским "Женисом".

"Улытау" следующий матч проведет в гостях у талдыкорганского "Жетысу". Напомним, команда из Жезказгана дебютировала в КПЛ благодаря второму месту в прошлом сезоне Первой лиги.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2224743-tobol-obygral-novichka-kpl-na-starte-novogo-sezona/