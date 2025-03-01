"Ордабасы" и "Актобе" поделили очки в первом туре КПЛ-2025

Футболисты шымкентского "Ордабасы" и "Актобе" не выявили победителя в матче первого тура нового сезона Казахстанской премьер-лиги, передает корреспондент NUR.KZ.

Из-за реконструкции домашнего стадиона "Ордабасы" этот матч прошел на "Туркестан Арене". Команды не отметились забитыми мячами, была зафиксирована ничья со счетом 0:0.

Таким образом, шымкентцы и актюбинцы набрали по одному очку. Они отстают от "Атырау", который ранее одержал победу над семейским "Елимаем" в стартовом туре.

В следующем матче чемпионата Казахстана по футболу "Ордабасы" сыграет на выезде с алматинским "Кайратом". "Актобе" же во втором туре примет на своем поле туркестанский "Туран".

Напомним, в прошлом сезоне "Ордабасы" занял четвертое место в КПЛ. "Актобе" выиграл бронзовые медали, а также стал обладателем Кубка Казахстана.

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