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"Атырау" обыграл "Елимай" в первом матче нового сезона Казахстанской премьер-лиги

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Футболисты "Атырау" в КПЛ-2025
Футболисты "Атырау". Фото: Пресс-служба ФК "Атырау"

Футболисты "Атырау" одержали домашнюю победу над семейским "Елимаем" в матче открытия чемпионата Казахстана сезона-2025, передает корреспондент NUR.KZ.

Стартовый матч нового розыгрыша Казахстанской премьер-лиги прошел на стадионе "Мунайшы" и завершился со счетом 2:1 в пользу хозяев.

Автором первого гола сезона стал казахстанский нападающий Едиге Оралбай, который отличился после углового (12 минута). Гости отыгрались усилиями сербского форварда Фейсала Мулича (15). Однако хозяева вновь вышли вперед — победный мяч с пенальти забил бразильский защитник Матеус Барбоза (54).

Таким образом, "Атырау" набрал три очка и стал промежуточным лидером чемпионата Казахстана. У "Елимая" нет набранных баллов.

Во втором туре атыраусцы сыграют на выезде с кокшетауским "Окжетпесом", семейчане примут кызылординский "Кайсар".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2224713-atyrau-obygral-elimay-v-pervom-matche-novogo-sezona-kazahstanskoy-premer-ligi/