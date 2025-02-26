"Барселона" и "Атлетико" сыграли вничью со счетом 4:4 в полуфинале Кубка Испании

Футболисты "Барселоны" и мадридского "Атлетико" не выявили победителя в первом полуфинальном матче Кубка Испании сезона 2024/25, передает корреспондент NUR.KZ.
Команды встретились на Олимпийском стадионе имени Льюиса Компаниса в Каталонии. Матч завершился вничью со счетом 4:4.
У хозяев забитыми мячами отметились Педри (19 минута), Пау Кубарси (21), Иньиго Мартинес (41) и Роберт Левандовский (74). У мадридцев отличились Хулиан Альварес (1), Антуан Гризманн (6), Маркос Льоренте (84) и Александр Серлот (90+3).
Ответный матч в рамках полуфинального противостояния пройдет 2 апреля в столице. Победитель по сумме двух встреч продолжит борьбу за титул.
В другом полуфинале Кубка Испании встретятся мадридский "Реал" и "Реал Сосьедад" из Сан-Себастьяна.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2223807-barselona-i-atletiko-sygrali-vnichyu-so-schetom-4-4-v-polufinale-kubka-ispanii/