"Барселона" и "Атлетико" сыграли вничью со счетом 4:4 в полуфинале Кубка Испании

Футболисты "Барселоны" и мадридского "Атлетико" не выявили победителя в первом полуфинальном матче Кубка Испании сезона 2024/25, передает корреспондент NUR.KZ.

Команды встретились на Олимпийском стадионе имени Льюиса Компаниса в Каталонии. Матч завершился вничью со счетом 4:4.

У хозяев забитыми мячами отметились Педри (19 минута), Пау Кубарси (21), Иньиго Мартинес (41) и Роберт Левандовский (74). У мадридцев отличились Хулиан Альварес (1), Антуан Гризманн (6), Маркос Льоренте (84) и Александр Серлот (90+3).

Ответный матч в рамках полуфинального противостояния пройдет 2 апреля в столице. Победитель по сумме двух встреч продолжит борьбу за титул.

В другом полуфинале Кубка Испании встретятся мадридский "Реал" и "Реал Сосьедад" из Сан-Себастьяна.

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