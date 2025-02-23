Спорт

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Голевая передача Месси помогла "Интер Майами" добыть ничью в первом матче нового сезона MLS

Опубликовано:

Аргентинский футболист Лионель Месси
Лионель Месси. Фото: Rich Storry/Getty Images

Футболисты "Интер Майами" с ничьей стартовали в новом сезоне Major League Soccer — североамериканской лиги для команд США и Канады, передает корреспондент NUR.KZ.

В первом туре регулярного чемпионата "Интер Майами" принял "Нью-Йорк Сити". Матч завершился со счетом 2:2.

Первыми вперед вышли хозяева благодаря голу Томаса Авилеса (5 минута). Результативную передачу в этом эпизоде отдал капитан команды Лионель Месси.

В дальнейшем "Интер Майами" остался в меньшинстве из-за удаления Авилеса (23). Гости отыгрались и вышли вперед усилиями Мити Иленича (26) и Алонсо Мартинеса (55).

"Интер Майами" избежал поражение благодаря голу Теласко Сеговии в концовке встречи (90+10).

Таким образом, обе команды набрали по одному очку. Следующий тур MLS пройдет в начале марта.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2223048-golevaya-peredacha-messi-pomogla-inter-mayami-dobyt-nichyu-v-pervom-matche-novogo-sezona-mls/