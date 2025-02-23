Голевая передача Месси помогла "Интер Майами" добыть ничью в первом матче нового сезона MLS

Футболисты "Интер Майами" с ничьей стартовали в новом сезоне Major League Soccer — североамериканской лиги для команд США и Канады, передает корреспондент NUR.KZ.
В первом туре регулярного чемпионата "Интер Майами" принял "Нью-Йорк Сити". Матч завершился со счетом 2:2.
Первыми вперед вышли хозяева благодаря голу Томаса Авилеса (5 минута). Результативную передачу в этом эпизоде отдал капитан команды Лионель Месси.
В дальнейшем "Интер Майами" остался в меньшинстве из-за удаления Авилеса (23). Гости отыгрались и вышли вперед усилиями Мити Иленича (26) и Алонсо Мартинеса (55).
"Интер Майами" избежал поражение благодаря голу Теласко Сеговии в концовке встречи (90+10).
Таким образом, обе команды набрали по одному очку. Следующий тур MLS пройдет в начале марта.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2223048-golevaya-peredacha-messi-pomogla-inter-mayami-dobyt-nichyu-v-pervom-matche-novogo-sezona-mls/