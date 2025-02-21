"Челси" узнал соперника по 1/8 финала Лиги конференций: итоги жеребьевки

В швейцарском Ньоне прошла жеребьевка плей-офф Лиги конференций УЕФА, которая окончательно сформировала турнирную сетку третьего по значимости еврокубка с 1/8 финала, передает корреспондент NUR.KZ.

Согласно новому регламенту, напрямую в 1/8 финала попали восемь сильнейших клубов по итогам общего этапа. Еще столько же команд попали на эту стадию через двухматчевые стыковые противостояния, которые завершились на этой неделе.

По результатам жеребьевки определились пары соперников по 1/8 финала:

"Ягеллония" (Польша) — "Серкль Брюгге" (Бельгия)

"Мольде" (Норвегия) — "Легия" (Польша)

"Целе" (Словения) — "Лугано" (Швейцария)

"Пафос" (Кипр) — "Юргорден" (Швеция)

"Панатинаикос" (Греция) — "Фиорентина" (Италия)

"Борац" (Босния и Герцеговина) — "Рапид" (Австрия)

"Бетис" (Испания) — "Витория Гимарайнш" (Португалия)

"Копенгаген" (Дания) — "Челси" (Англия)

Напомним, ранее также прошли жеребьевки плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Полная турнирная сетка Лиги конференций представлена на картинке.

Сетка плей-офф Лиги конференций 2024/25. Картинка: Официальный сайт УЕФА (uefa.com)

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