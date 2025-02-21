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"У нас есть секретное оружие": главный тренер "Кайрата" — о матче Суперкубка против "Актобе"

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Казахстанский футбольный тренер Рафаэль Уразбахтин (в центре)
Рафаэль Уразбахтин (в центре). Фото: Арман Джаксыгулов / ФК "Кайрат"

Алматинский футбольный клуб «Кайрат» провел предматчевую пресс-конференцию перед завтрашней игрой Суперкубка против «Актобе», передает корреспондент NUR.KZ.

В ходе общения с журналистами главный тренер алматинцев Рафаэль Уразбахтин рассказал о предсезонной подготовке.

«Предсезонная подготовка прошла хорошо. Ту работу, которую планировали - выполнили. Пару дней назад вернулись со сбора в Турции. Тренировки к Суперкубку идут полным ходом. В этом году мы решили отказаться от предсезонных турниров. На три недели поехали на сбор и провели ряд товарищеских матчей и просмотрели свою игру. В целом на данный момент все игроки, которые находятся в нашем распоряжении - они нас устраивают. Мы начнем сезон с теми игроками, которые сейчас у нас есть в расположении. Нам не хотелось бы доводить игру до серии пенальти, но у нас есть секретное оружие. Мы приехали сюда за победой», - заявил Уразбахтин.

Рулевой алматинцев также рассказал примет ли участие в игре Дастан Сатпаев, который недавно подписал контракт с английским «Челси».

«Дастан Сатпаев приехал с командой и надеемся болельщики его увидят. Ментально он очень сильный. С тем давлением, которое на него оказывается, он справляется очень хорошо. Мы в нем уверены. Ему нужно дать время проявить себя во взрослом футболе. Наша задача- его на взрослой уровень вывести», - поделился тренер.

Ранее, предстоящий Суперкубок Казахстана по футболу прокомментировали главный тренер ФК "Актобе" Игорь Леонов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2222799-u-nas-est-sekretnoe-oruzhie-glavnyy-trener-kayrata-o-matche-superkubka-protiv-aktobe/