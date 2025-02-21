Определились пары 1/8 финала в Лиге Европы УЕФА

В швейцарском Ньоне прошла жеребьевка плей-офф Лиги Европы УЕФА, которая окончательно сформировала турнирную сетку второго по значимости еврокубка с 1/8 финала, передает корреспондент NUR.KZ.
Как и в Лиге чемпионов, по итогам общего этапа восемь сильнейших команд напрямую вышли в 1/8 финала. Еще столько же клубов успешно прошли отбор через двухматчевые стыковые противостояния, которые завершились на этой неделе.
По результатам жеребьевки определились пары соперников по 1/8 финала:
- "Буде-Глимт" (Норвегия) — "Олимпиакос" (Греция)
- "Фенербахче" (Турция) — "Рейнджерс" (Шотландия)
- "Аякс" (Нидерланды) — "Айнтрахт Франкфурт" (Германия)
- "ФКСБ" (Румыния) — "Лион" (Франция)
- "АЗ Алкмар" (Нидерланды) — "Тоттенхэм" (Англия)
- "Реал Сосьедад" (Испания) — "Манчестер Юнайтед" (Англия)
- "Виктория Пльзень" (Чехия) — "Лацио" (Италия)
- "Рома" (Италия) — "Атлетик" (Испания)
Матчи 1/8 финала пройдут в марте. Полная сетка оставшихся стадий плей-офф Лиги Европы представлена на картинке.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2222790-opredelilis-pary-1-8-finala-v-lige-evropy-uefa/