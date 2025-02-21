"Важен этот трофей": в "Актобе" сделали заявление перед матчем Суперкубка по футболу

В Астане прошла предматчевая пресс-конференция команд-участниц перед Суперкубком Республики Казахстан по футболу, передает корреспондент NUR.KZ.

В пресс-коференции приняли участие главный тренер футбольного клуба "Актобе" Игорь Леонов и игрок Алибек Касым.

Предсезонная подготовка прошла в том режиме, который мы хотели. Подготовились хорошо, все требования были выполнены. Новички уже подъехали Жан и Рабьо. Будем продолжать укомплектовывать команду. Ждем еще одного игрока. Хочется показать хороший и атакующий футбол. Все голы увидим завтра, - заявил наставник команды.

Принципиальность завтрашнего матча против алматинского "Кайрата" отметил и игрок "Актобе" Алибек Касым.

Сборы прошли хорошо. Суперкубок покажет, как мы все подготовились. В первую очередь, для нас важен этот трофей. Все билеты проданы, поэтому это большая ответственность для нас показать хороший результат. Это эффект "Актобе": куда бы мы не поехали везде будут полные трибуны болельщиков. Ни разу не проигрывали в матче Суперкубка, поэтому не хочется портить статистику, - рассказал Касым

Напомним, Суперкубок Казахстана между "Актобе" и "Кайратом" пройдет завтра 22 февраля. Стартовый свисток встречи прозвучит в 15:00 по казахстанскому времени.

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