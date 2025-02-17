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Казахстанский вратарь впервые сыграл на ноль в зарубежном чемпионате

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Казахстанский вратарь Стас Покатилов
Стас Покатилов. Фото: Пресс-служба ФК "Сабах"

Вратарь сборной Казахстана Стас Покатилов впервые провел "сухой" матч за "Сабах" в рамках чемпионата Азербайджана по футболу, передает корреспондент NUR.KZ.

В понедельник команда из Масазыра сыграла на выезде с "Сабаилом" в 23-м туре национального первенства.

Матч завершился нулевой ничьей. Покатилов вышел в стартовом составе и отыграл всю встречу.

Это первый "сухарь" казахстанца в чемпионате Азербайджана. Ранее он добился аналогичного достижения в национальном Кубке.

Напомним, Покатилов перешел в "Сабах" в зимнее трансферное окно на правах свободного агента из костанайского "Тобола".

Новая команда казахстанца на данный момент с 32 очками занимает пятое место в чемпионате Азербайджана. "Сабаил" с 17 баллами замыкает таблицу, располагаясь на десятой позиции.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2221524-kazahstanskiy-vratar-vpervye-sygral-na-nol-v-zarubezhnom-chempionate/