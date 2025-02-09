Спорт

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Ливерпуль" сенсационно вылетел из Кубка Англии от последней команды Чемпионшипа

Опубликовано:

Футболисты "Плимут Аргайл" в 2025 году
Футболисты "Плимут Аргайл". Фото: Dan Mullan/Getty Images

Футболисты "Ливерпуля" потерпели сенсационное выездное поражение от клуба "Плимут Аргайл" в рамках 1/16 финала Кубка Англии, передает корреспондент NUR.KZ.

Встреча в Плимуте завершилась со счетом 1:0. Единственный мяч на 53-й минуте с пенальти забил шотландский форвард Райан Харди.

Победа позволила хозяевам выйти в 1/8 финала. Их соперник по следующей стадии определится позднее.

"Плимут" выступает в Чемпионшипе — втором по силе дивизионе английского футбола. В этой лиге команда занимает последнее 24-е место и находится в зоне вылета. "Ливерпуль" же лидирует в Английской премьер-лиге.

Напомним, днем ранее победу в 1/16 финала Кубка Англии одержал другой гранд — "Манчестер Сити". Дебютным голом за команду в той встрече отметился защитник сборной Узбекистана Абдукодир Хусанов.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2219238-liverpul-sensacionno-vyletel-iz-kubka-anglii-ot-posledney-komandy-chempionshipa/