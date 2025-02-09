"Ливерпуль" сенсационно вылетел из Кубка Англии от последней команды Чемпионшипа

Футболисты "Ливерпуля" потерпели сенсационное выездное поражение от клуба "Плимут Аргайл" в рамках 1/16 финала Кубка Англии, передает корреспондент NUR.KZ.

Встреча в Плимуте завершилась со счетом 1:0. Единственный мяч на 53-й минуте с пенальти забил шотландский форвард Райан Харди.

Победа позволила хозяевам выйти в 1/8 финала. Их соперник по следующей стадии определится позднее.

"Плимут" выступает в Чемпионшипе — втором по силе дивизионе английского футбола. В этой лиге команда занимает последнее 24-е место и находится в зоне вылета. "Ливерпуль" же лидирует в Английской премьер-лиге.

Напомним, днем ранее победу в 1/16 финала Кубка Англии одержал другой гранд — "Манчестер Сити". Дебютным голом за команду в той встрече отметился защитник сборной Узбекистана Абдукодир Хусанов.

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