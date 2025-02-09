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Вратарь сборной Казахстана победно дебютировал в зарубежном чемпионате

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Казахстанский футболист Стас Покатилов (в центре)
Стас Покатилов (в центре). Фото: Пресс-служба ФК "Сабах"

Футбольный клуб "Сабах" одержал домашнюю победу в дебютном матче казахстанца Стаса Покатилова в чемпионате Азербайджана, передает корреспондент NUR.KZ.

Команда из Масазыра приняла "Туран" из Товуза в рамках 22-го тура.

Хозяева одержали волевую победу со счетом 2:1 благодаря голам словацкого форварда Павола Шафранко (50 минута, с пенальти) и нигерийского нападающего Джесси Секидики (61). Единственный мяч гостей забил бразильский форвард Алекс Соуза (15).

Покатилов вышел в стартовом составе и провел на поле всю встречу. Это его первый матч в чемпионате Азербайджана.

Несколько дней назад вратарь сборной Казахстана дебютировал за "Сабах" в рамках национального Кубка. Тогда он отыграл на ноль, а четвертьфинальный матч с "Сумгаитом" завершился со счетом 0:0.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2219235-vratar-sbornoy-kazahstana-pobedno-debyutiroval-v-zarubezhnom-chempionate/