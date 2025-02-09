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"Реал" спасся от поражения в дерби с "Атлетико" и остался лидером чемпионата Испании

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Французский футболист Килиан Мбаппе
Килиан Мбаппе. Фото: Diego Souto/Getty Images

Футболисты "Реала" и "Атлетико" не выявили победителя в мадридском дерби в рамках 23-го тура чемпионата Испании (Ла Лиги), передает корреспондент NUR.KZ.

Матч прошел на стадионе "Сантьяго Бернабеу" и завершился со счетом 1:1.

Гости вышли вперед благодаря голу аргентинского форварда Хулиана Альвареса с пенальти (35 минута). "Реал" отыгрался после перерыва усилиями французского нападающего Килиана Мбаппе (50).

Ничья позволила "сливочным" первыми в нынешнем сезоне Ла Лиги набрать 50 очков. "Реал" остался лидером турнирной таблицы.

"Атлетико" с 49 баллами занимает второе место. Тройку лидеров замыкает "Барселона" (45), у которой есть матч в запасе.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2219112-real-spassya-ot-porazheniya-v-derbi-s-atletiko-i-ostalsya-liderom-chempionata-ispanii/