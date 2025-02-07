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Первый гол Роналду после 40-летия помог "Аль-Насру" одержать разгромную победу

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Португальский футболист Криштиану Роналду
Криштиану Роналду. Фото: Abdullah Ahmed/Getty Images

Футболисты "Аль-Насра" (Эр-Рияд) одержали крупную домашнюю победу над "Аль-Фейхой" (Эль-Маджмаа) в матче чемпионата Саудовской Аравии, передает корреспондент NUR.KZ.

Команды встретились в столице в рамках 19-го тура. Хозяева выиграли со счетом 3:0.

Дубль оформил колумбийский форвард Джон Дуран (22, 72 минуты), который в зимнее трансферное окно перешел в "Аль-Наср" из английской "Астон Виллы". По данным Transfermarkt, саудовский клуб заплатил за 21-летнего нападающего 77 млн евро.

Третий мяч столичной команды забил португальский форвард Криштиану Роналду (74). Для капитана "Аль-Насра" это первый матч и гол после 40-летия. Юбилей Роналду отметил 5 февраля.

Крупная победа позволила "Аль-Насру" набрать 41 очко. Команда занимает четвертое место в таблице.

"Аль-Фейха" с 16 баллами располагается на 14-й строчке.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2218949-pervyy-gol-ronaldu-posle-40-letiya-pomog-al-nasru-oderzhat-razgromnuyu-pobedu/