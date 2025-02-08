Известная футболистка стала лицом коллекции нижнего белья ко Дню святого Валентина

Нападающая клуба "Ювентус" и сборной Швейцарии Алиша Леманн стала лицом новой коллекции нижнего белья, которая посвящена Дню святого Валентина, передает NUR.KZ.

Кадрами фотосессии спортсменка поделилась в своем профиле в Instagram.

Алиша позировала в черном кружевном белье с розовыми вставками, которое подчеркивает ее фигуру.

"Мой первый День Валентина с TEZENiS", - подписала фотографии футболистка.

Фанаты не смогли пройти мимо жарких фото 26-летней спортсменки из Швейцарии.

"Ты просто чудесная", "Северная принцесса", "Как же это сексуально", "Прекрасно выглядишь", писали они.

По информации Sports.ru, Алиша родилась 21 января 1999 году недалеко от Берна. Ее профессиональная карьера началась в 2016 году в "Янг Бойз". В 17 лет на чемпионате страны она отличилась голом.

В том же году провела свою первую игру в составе сборной Швейцарии.

В 2018 году перешла в "Вест Хэм", на правах аренды выступала в других клубах.

В 2024 году футболистку принял "Ювентус".