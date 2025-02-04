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Дубль Роналду помог "Аль-Насру" крупно победить в матче азиатской Лиги чемпионов

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Криштиану Роналду
Криштиану Роналду: Yasser Bakhsh/Getty Images

Футболисты саудовского "Аль-Насра" одержали разгромную домашнюю победу над "Аль-Васлом" из ОАЭ в матче Лиги чемпионов АФК, передает корреспондент NUR.KZ.

Команды встретились в Эр-Рияде в рамках седьмого тура конференции "Запад". Хозяева выиграли со счетом 4:0.

Дубль оформил нападающий и капитан "Аль-Насра" Криштиану Роналду (44, 78 минуты), который свой первый мяч забил с пенальти. Авторами других голов стали саудовский полузащитник Али Аль-Хассан (25) и саудовский защитник Мохаммед Аль-Фатиль (89).

Благодаря победе "Аль-Наср" набрал 16 очков и занимает третье место в конференции. "Аль-Васл" с 11 баллами располагается на пятой позиции. Обе команды обеспечили себе выход в плей-офф азиатской Лиги чемпионов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2217705-dubl-ronaldu-pomog-al-nasru-krupno-pobedit-v-matche-aziatskoy-ligi-chempionov/