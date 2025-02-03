"Интер" на последних минутах вырвал ничью в дерби с "Миланом"

Футболисты "Милана" не смогли удержать победный счет в домашнем матче 23-го тура чемпионата Италии (Серия А) против "Интера", передает корреспондент NUR.KZ.

Миланское дерби прошло на стадионе "Сан-Сиро" ("Джузеппе Меацца") и завершилось со счетом 1:1.

Номинальные хозяева вышли вперед на 45-й минуте, мяч забил нидерландский полузащитник Тиджани Рейндерс. "Интер" отыгрался благодаря голу нидерландского защитника Стефана де Врея на третьей компенсированной ко второму тайму минуте.

Ничья позволила "нерадзурри" продлить беспроигрышную серию в национальном чемпионате до 18 матчей. Единственное поражение в сезоне итальянской лиги "Интеру" нанес именно "Милан" — в сентябре прошлого года.

"Черно-синие" набрали 51 очко и занимают второе место в таблице, уступая только "Наполи" (53). "Милан" с 35 баллами остался на восьмой позиции.

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