"Законное право": в Казахстанской федерации футбола раскрыли детали расторжения договора с QFL

Вице-президент Казахстанской федерации футбола Давид Лория прокомментировал процесс расторжения договора с Qazaqstan Football League, передает NUR.KZ со ссылкой на КФФ.

Ранее было анонсировано, что у QFL отзовут права на проведение футбольных соревнований, в том числе чемпионата, Кубка и Суперкубка страны.

Лория подтвердил, что на данный момент ведется процесс расторжения договора. По его словам, вернутся и переданные QFL коммерческие и медиаправа на соревнования.

"КФФ является единственной организацией, аккредитованной Министерством туризма и спорта Республики Казахстан, уполномоченной управлять футболом в стране. Кроме того, КФФ – единственный официальный представитель Казахстана в УЕФА и ФИФА, что предоставляет ей исключительное право на организацию и проведение официальных футбольных соревнований в стране.

QFL ранее выполняла функции по организации профессиональных футбольных соревнований в Казахстане. Временно переданные Лиге права на проведение турниров позволяли ей осуществлять эту деятельность.

Однако за десятилетний период работы QFL неоднократно возникали проблемы – недовольство болельщиков, трудности в региональных клубах и другие ситуации, которые негативно сказывались на развитии казахстанского футбола. В результате КФФ вынуждена была нести моральную и информационную ответственность. В связи с этим, КФФ, руководствуясь положениями договора, реализует свое законное право на его расторжение, что соответствует принципам свободы договора и свободы выбора, закрепленным в Гражданском кодексе Республики Казахстан", – заявил Лория.

Он добавил, что мнение о "закрытии" QFL со стороны КФФ не соответствует действительности, так как данная процедура юридически невозможна. У федерации есть полномочия лишь отозвать права на организацию соревнований.

Ранее в QFL назвали инициативы нового руководства КФФ поспешными и односторонними, а также указали на "колоссальный ущерб имиджу".

Подробности противостояния между двумя организациями мы рассказывали в отдельном материале.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.