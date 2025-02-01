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Али Алиев назвал две главные задачи на посту и.о. главного тренера сборной Казахстана по футболу

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Казахстанский футбольный тренер Али Алиев
Али Алиев. Фото: Пресс-служба Казахстанской федерации футбола

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Казахстана по футболу Али Алиев поделился своими планами на данном посту, передает NUR.KZ со ссылкой на КФФ.

О назначении отечественного специалиста было объявлено в пятницу. Ранее сборную Казахстана возглавлял россиянин Станислав Черчесов.

"Видение одно. Первое — защищаем честь страны. Самый дальний аул, самые дальние болельщики — это наши болельщики. Мы постараемся в каждом матче проявить агрессию в футбольном плане, проявить характер, потому что не просто так выходим на поле. Второе — мы будем омолаживать состав. Сегодня есть очень хорошие примеры, где молодежь подросла, готова, ждет и жаждет. Может, чуть-чуть мы задержались подпускать их к основной команде.
Так что сегодня две стратегические задачи. Первая — чтобы народ, болельщик увидел боевитую команду, которая выходит с горящими глазами, где каждый жаждет оставить последнюю каплю пота на поле. Вторая — наша молодежь, которая тянется за всеми этими моментами. Она должна увидеть, что их видят. Мы будем создавать команду, которая будет агрессивно ломать игру соперника, а параллельно навязывать свою игру", — сказал Алиев.

В марте сборная Казахстана начнет квалификацию чемпионата мира 2026 года матчами с Уэльсом и Лихтенштейном. Алиев заявил, что в тренерском штабе не боятся соперников. При этом Лихтенштейн рассматривается как оппонент, в игре с которым необходимо набирать очки даже на выезде.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2217135-ali-aliev-nazval-dve-glavnye-zadachi-na-postu-i-o-glavnogo-trenera-sbornoy-kazahstana-po-futbolu/