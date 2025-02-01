Али Алиев назвал две главные задачи на посту и.о. главного тренера сборной Казахстана по футболу

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Казахстана по футболу Али Алиев поделился своими планами на данном посту, передает NUR.KZ со ссылкой на КФФ.

О назначении отечественного специалиста было объявлено в пятницу. Ранее сборную Казахстана возглавлял россиянин Станислав Черчесов.

"Видение одно. Первое — защищаем честь страны. Самый дальний аул, самые дальние болельщики — это наши болельщики. Мы постараемся в каждом матче проявить агрессию в футбольном плане, проявить характер, потому что не просто так выходим на поле. Второе — мы будем омолаживать состав. Сегодня есть очень хорошие примеры, где молодежь подросла, готова, ждет и жаждет. Может, чуть-чуть мы задержались подпускать их к основной команде.

Так что сегодня две стратегические задачи. Первая — чтобы народ, болельщик увидел боевитую команду, которая выходит с горящими глазами, где каждый жаждет оставить последнюю каплю пота на поле. Вторая — наша молодежь, которая тянется за всеми этими моментами. Она должна увидеть, что их видят. Мы будем создавать команду, которая будет агрессивно ломать игру соперника, а параллельно навязывать свою игру", — сказал Алиев.

В марте сборная Казахстана начнет квалификацию чемпионата мира 2026 года матчами с Уэльсом и Лихтенштейном. Алиев заявил, что в тренерском штабе не боятся соперников. При этом Лихтенштейн рассматривается как оппонент, в игре с которым необходимо набирать очки даже на выезде.

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