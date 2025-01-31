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Стали известны все участники плей-офф Лиги Европы сезона 2024/25

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Английский футболист Майки Мур
Майки Мур. Фото: Harry Murphy - Danehouse/Getty Images

В Лиге Европы УЕФА завершился основной этап, состоявший из восьми туров и определивший команды, которые продолжат борьбу в плей-офф, передает корреспондент NUR.KZ.

В нынешнем сезоне второй по значимости еврокубковый турнир, как и Лига чемпионов, впервые проводится по новой схеме. В рамках этой системы 36 команд провели восемь туров общего этапа без разделения на группы.

Восемь сильнейших клубов напрямую вышли в 1/8 финала, еще 16 сыграют в стыковых матчах. 12 слабейших команд вылетают из еврокубков — в их число вошел и турецкий "Бешикташ", за который выступает лучший бомбардир в истории сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов.

Напрямую в 1/8 финала вышли: английские "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэм", итальянский "Лацио", испанский "Атлетик", немецкий "Айнтрахт", французский "Лион", греческий "Олимпиакос" и шотландский "Рейнджерс".

Статус сеяных в стыковом раунде плей-офф получат: норвежский "Буде-Глимт", бельгийский "Андерлехт", румынский "Стяуа", нидерландский "Аякс", испанский "Реал Сосьедад", турецкий "Галатасарай", итальянская "Рома" и чешская "Виктория" (Пльзень).

Несеяными в борьбе за выход в 1/8 финала будут: нидерландские "АЗ Алкмар" и "Твенте", венгерский "Ференцварош", португальский "Порту", датский "Мидтьюлланд", бельгийский "Юнион", греческий "ПАОК" и турецкий "Фенербахче".

Жеребьевка первой фазы плей-офф состоится 31 января. Матчи этой стадии начнутся 13 февраля.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2216769-stali-izvestny-vse-uchastniki-pley-off-ligi-evropy-sezona-2024-25/