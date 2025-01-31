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"Бешикташ" Зайнутдинова вылетел из Лиги Европы

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Казахстанский футболист Бахтиер Зайнутдинов
Бахтиер Зайнутдинов. Фото: Teresa Kröger/UEFA via Getty Images

Турецкий "Бешикташ", за который выступает казахстанский футболист Бахтиер Зайнутдинов, не смог выйти в плей-офф Лиги Европы УЕФА, передает корреспондент NUR.KZ.

В заключительном восьмом туре общего этапа стамбульцы на выезде сыграли с нидерландским "Твенте" из Энсхеде.

Хозяева одержали победу со счетом 1:0 благодаря голу Дана Ротса на 76-й минуте. Зайнутдинов провел всю встречу на скамейке запасных.

Из-за этого поражения "Бешикташ" опустился в турнирной таблице. Стамбульцы завершили общий этап с девятью очками. Это позволило им занять 28-е место, тогда как борьбу за трофей продолжат команды из топ-24.

Первое место по итогам общего этапа занял итальянский "Лацио" из Рима, в активе которого 19 баллов.

Полные результаты восьмого тура общего этапа:

  • "Андерлехт" (Бельгия) — "Хоффенхайм" (Германия). 3:4
  • "Ницца" (Франция) — "Буде-Глимт" (Норвегия). 1:1
  • "Атлетик" (Испания) — "Виктория Пльзень" (Чехия). 3:1
  • "Олимпиакос" (Греция) — "Карабах" (Азербайджан). 3:0
  • "Стяуа" (Румыния) — "Манчестер Юнайтед" (Англия). 0:2
  • "Мидтьюлланд" (Дания) — "Фенербахче" (Турция). 2:2
  • "Лион" (Франция) — "Лудогорец" (Болгария). 1:1
  • "Реал Сосьедад" (Испания) — "ПАОК" (Греция). 2:0
  • "Твенте" (Нидерланды) — "Бешикташ" (Турция). 1:0
  • "Брага" (Португалия) — "Лацио" (Италия). 1:0
  • "Тоттенхэм" (Англия) — "Эльфсборг" (Швеция). 3:0
  • "Динамо Киев" (Украина) — "РФШ" (Латвия). 1:0
  • "Маккаби Тель-Авив" (Израиль) — "Порту" (Португалия). 0:1
  • "Рейджерс" (Шотландия) — "Юнион" (Бельгия). 2:1
  • "Ференцварош" (Венгрия) — "АЗ Алкмар" (Нидерланды). 4:3
  • "Славия" (Чехия) — "Мальме" (Швеция). 2:2
  • "Рома" (Италия) — "Айнтрахт" (Германия). 2:0
  • "Аякс" (Нидерланды) — "Галатасарай" (Турция). 2:1

Матчи первого раунда плей-офф Лиги Европы начнутся 13 февраля.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2216768-beshiktash-zaynutdinova-vyletel-iz-ligi-evropy/