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Гол и передача Роналду принесли "Аль-Насру" третью подряд победу

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Португальский футболист Криштиану Роналду
Криштиану Роналду. Фото: Yasser Bakhsh via Getty Images

Футболисты "Аль-Насра" (Эр-Рияд) одержали выездную победу над "Аль-Раедом" (Бурайда) в матче чемпионата Саудовской Аравии, передает корреспондент NUR.KZ.

Соперники встретились в рамках 18-го тура. Матч завершился со счетом 2:1 в пользу гостей.

В составе победителей по мячу забили португальский форвард Криштиану Роналду (35 минута) и саудовский защитник Наваф Аль-Бушал (47). Голевыми передачами отметились хорватский полузащитник Марсело Брозович и Роналду.

Автором единственного забитого мяча хозяев стал алжирский полузащитник Амир Саюд (76).

Победа стала для "Аль-Насра" третьей подряд. Столичная команда с 38 очками занимает третье место, но может опуститься на четвертую строчку по итогам всех матчей тура.

"Аль-Раед" потерпел седьмое подряд поражение и с 14 баллами располагается на 15-й позиции.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2216763-gol-i-peredacha-ronaldu-prinesli-al-nasru-tretyu-podryad-pobedu/