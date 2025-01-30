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Сын звезды футзала и чемпион России перешли в "Елимай"

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Российский футболист Роман Тугарев
Роман Тугарев. Фото: Пресс-служба ФК "Елимай"

Казахстанский футбольный клуб "Елимай" из Семея в официальном Instagram-аккаунте представил двух новичков, подписанных в рамках зимнего трансферного окна, передает NUR.KZ.

Состав команды, которая заняла шестое место в прошлом сезоне Казахстанской премьер-лиги, пополнили крайний защитник Энцо Мендеш и полузащитник Роман Тугарев. Оба перешли на правах свободных агентов.

Мендешу 22 года, он выступал за португальские "Портимоненсе" и "Лейшоэш", а также за бразильскую "Лондрину". Его отец — Фалькао, двукратный чемпион мира по футзалу, который четыре раза признавался лучшим игроком планеты.

Тугареву 26 лет. Ранее он выступал за московские "Локомотив" и "Торпедо", а также за "Ростов". В молодежной сборной России полузащитник провел пять матчей и отметился двумя голами.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2216720-syn-zvezdy-futzala-i-chempion-rossii-pereshli-v-elimay/