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"Должен осознавать всю степень ответственности": в КФФ высказались о выборе нового главного тренера

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Сборная Казахстана по футболу в 2024 году
Сборная Казахстана по футболу. Фото: Пресс-служба Казахстанской федерации футбола

Директор департамента национальных сборных команд Казахстанской федерации футбола Руслан Балтиев рассказал в интервью пресс-службе КФФ о предстоящем календаре сборной и назначение нового главного тренера.

Балтиев поделился предстоящим соревновательным календарем национальной сборной, который включает матчи отбора на чемпионат мира-2026.

"Согласно текущему плану, первая игра запланирована на 22 марта – это будет выездной матч против сборной Уэльса. Затем, 25 марта, состоится встреча с Лихтенштейном. Еще ранее предыдущий тренерский штаб запланировал начать учебно-тренировочный сбор с 12 марта в Турции. На днях мы объявим имя главного тренера, который будет готовить команду к предстоящим мартовским матчам, и при необходимости внесем корректировки в план работы сборной.

– Какие основные критерии будут учитываться при выборе главного тренера национальной сборной?

Сейчас говорить о конкретных кандидатах сложно, так как у нас есть определенные временные рамки, но мы ведем активную работу в этом направлении. В первую очередь, человек должен осознавать всю степень ответственности", - заявил фукнционер.

Напомним, 27 января, было объявлено об отставке главного тренера мужской сборной Казахстана по футбола, россиянина Станислава Черчесова.

Трудовое соглашение с 61-летним российским специалистом расторгнуто по обоюдному решению сторон. Сборную Казахстана покидает и весь тренерский штаб, работавший с Черчесовым.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2216487-dolzhen-osoznavat-vsyu-stepen-otvetstvennosti-v-kff-vyskazalis-o-vybore-novogo-glavnogo-trenera/