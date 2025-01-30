"Сити" и "ПСЖ" спаслись от вылета, "Ливерпуль" финишировал первым: итоги восьмого тура Лиги чемпионов

В ночь со среды на четверг по казахстанскому времени завершился общий этап Лиги чемпионов УЕФА. NUR.KZ подводит итоги игрового дня в главном еврокубке.

Все матчи заключительного восьмого тура прошли в одно время. В результате окончательно сформировалась турнирная таблица.

Английский "Манчестер Сити", который рисковал вылететь из Лиги чемпионов, одержал необходимую домашнюю победу над бельгийским "Брюгге" со счетом 3:1. На гол гостей в исполнении Рафаэля Оньедики (45 минута) хозяева ответили мячами Матео Ковачича (53) и Савио (77). Кроме того, автоголом отметился Хоэль Ордоньес (62).

Сумел избежать вылета и французский "ПСЖ". Парижане на выезде разгромили немецкий "Штутгарт" со счетом 4:1 благодаря голу Брэдли Барколя (6) и хет-трику Усмана Дембеле (17, 35, 54). Единственный мяч хозяев забил Крис Фюрих (78).

Лидерство в общей таблице с 21 очком сохранил "Ливерпуль". При этом английская команда впервые потеряла очки, на выезде уступив нидерландскому "ПСВ" со счетом 2:3. У хозяев отличились Жоан Бакайоко (35), Исмаэль Сайбари (45) и Рикардо Пепи (45+6), у гостей — Коди Гакпо (28, с пенальти) и Харви Эллиотт (42).

Полные результаты восьмого тура общего этапа:

"Янг Бойз" (Швейцария) — "Црвена Звезда" (Сербия). 0:1

"Штурм" (Австрия) — "РБ Лейпциг" (Германия). 1:0

"Манчестер Сити" (Англия) — "Брюгге" (Бельгия). 3:1

"Боруссия Дортмунд" (Германия) — "Шахтер" (Украина). 3:1

"Интер" (Италия) — "Монако" (Франция). 3:0

"Ред Булл Зальцбург" (Австрия) — "Атлетико" (Испания). 1:4

"Байер" (Германия) — "Спарта" (Чехия). 2:0

"Лилль" (Франция) — "Фейеноорд" (Нидерланды). 6:1

"Астон Вилла" (Англия) — "Селтик" (Шотландия). 4:2

"Барселона" (Испания) — "Аталанта" (Италия). 2:2

"Бавария" (Германия) — "Слован" (Словакия). 3:1

"Динамо Загреб" (Хорватия) — "Милан" (Италия). 2:1

"Жирона" (Испания) — "Арсенал" (Англия). 1:2

"Спортинг" (Португалия) — "Болонья" (Италия). 1:1

"Брест" (Франция) — "Реал" (Испания). 0:3

"ПСВ" (Нидерланды) — "Ливерпуль" (Англия). 3:2

"Ювентус" (Италия) — "Бенфика" (Португалия). 0:2

"Штутгарт" (Германия) — "ПСЖ" (Франция). 1:4

Матчи первого раунда плей-офф начнутся 11 февраля.

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