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"Было тяжело, но потом наладилось": Бахтиер Зайнутдинов рассказал об адаптации в "Бешикташе"

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Бахтиер Зайнутдинов
Бахтиер Зайнутдинов. Фото: пресс-служба Казахстанской федерации футбола

Представитель национальной сборной Казахстана по футболу Бахтиер Зайнутдинов рассказал в интервью пресс-службе КФФ о том, как прошла его адаптация в турецком клубе "Бешикташ".

Зайнутдинов высказался о раннем периоде адаптации в новом городе и команде и отметил, что испытывал сложности в первые полгода.

"Честно говоря, первые полгода у меня была тяжелая адаптация. Я просто по-другому представлял жизнь там. Это такое восприятие, которое осталось от турецких сериалов и от тех же сборов. Но Анталья (где мы проходили сборы) и Стамбул — это абсолютно разные города. Полгода я тосковал в Стамбуле, язык не знал, учил английский, было тяжело. Но потом наладилось, после этого я, можно сказать, своим стал.
В "Бешикташе" делают абсолютно все, чтобы игрок быстро адаптировался. Скажу более, в клубе есть три сотрудника — они отвечают за весь быт футболистов. Они найдут тебе квартиру, машину, по документации помогают, все что ты хочешь — они сделают. Они даже твоим родственникам помогают, те же визы оформить. Клуб таким образом ограждает игроков от бытовых проблем, главное — играй в футбол, остальное они решат, — заявил Зайнутдинов.

Казахстанский полузащитник также рассказал о том, с кем в команде поддерживает дружеские отношения.

"Я со всеми стараюсь поддерживать общение, но прям особенно теплые отношения с нашими массажистами, классные ребята, они часто зовут на барбекю. А если говорить про общение с игроками, тут к любому можно обратиться, все открыты. Даже [Чиро] Иммобиле или [Алекс] Окслейд-Чемберлен, они спокойно общаются. Я вот с Алексом разговаривал по поводу периода в "Ливерпуле", мне было интересно, как там проходит восстановление, как правильно питаться и другие детали.
С Алексом, кстати, была еще одна интересная история. Я получил травму, и он сам ко мне подошел и предложил помощь. Сказал, что у него есть личный физиотерапевт, который может что-то подсказать, помочь. Меня прям это поразило", — поделился Бахтиер.

На данный момент "Бешикташ" занимает шестую строчку в таблице турецкой Суперлиги, имея в своем активе 32 очка.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2216321-bylo-tyazhelo-no-potom-naladilos-baktier-zaynutdinov-rasskazal-ob-adaptacii-v-beshiktashe/