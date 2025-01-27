Гол Роналду помог "Аль-Насру" одержать вторую подряд победу

Футболисты "Аль-Насра" (Эр-Рияд) одержали домашнюю победу над "Аль-Фатехом" (Эль-Мубарраз) в матче чемпионата Саудовской Аравии, передает корреспондент NUR.KZ.
Соперники встретились в рамках 17-го тура в столице. Хозяева выиграли со счетом 3:1.
В составе "Аль-Насра" забитыми мячами отличились французский защитник Мохамед Симакан (57 минута) и португальский форвард и капитан команды Криштиану Роналду (87). Автоголом отметился марокканский защитник гостей Марване Садне (41). Единственный мяч "Аль-Фатеха" забил марокканский форвард Мурад Батна (72).
Победа стала для "Аль-Насра" второй подряд. Столичная команда набрала 35 очков и поднялась на третью позицию. При этом по итогам тура "Аль-Наср" может вновь опуститься на четвертую позицию.
"Аль-Фатех" с девятью баллами остается на последней 18-й строчке.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2215268-gol-ronaldu-pomog-al-nasru-oderzhat-vtoruyu-podryad-pobedu/