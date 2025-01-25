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"Наполи" нанес "Ювентусу" первое поражение в сезоне Серии А

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Футболисты "Наполи" в сезоне 2024/25
Футболисты "Наполи". Фото: Image Photo Agency/Getty Images

Футболисты неаполитанского "Наполи" одержали волевую домашнюю победу над туринским "Ювентусом" в матче чемпионата Италии, передает корреспондент NUR.KZ.

Соперники встретились в рамках 22-го тура на стадионе "Диего Армандо Марадона". Хозяева выиграли со счетом 2:1.

При этом гости первыми вышли вперед благодаря голу Рандаля Коло Муани (43 минута), который в зимнее трансферное окно перешел на правах аренды из французского "ПСЖ". "Наполи" ответил забитыми мячами Андре Замбо Ангисса (57) и Ромелу Лукаку (69), реализовавшего пенальти.

Победа позволила неаполитанцам набрать 53 очка и закрепиться на лидирующей позиции в чемпионате Италии. На шесть баллов "Наполи" опережает "Интер", но у миланцев есть в запасе два матча.

"Ювентус" потерпел первое поражение в сезоне Серии А. Туринцы с 37 очками остаются на пятой строчке.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2215154-napoli-nanes-yuventusu-pervoe-porazhenie-v-sezone-serii-a/

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