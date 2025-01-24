Сенсационное поражение "Аякса", четвертая подряд победа "МЮ": итоги седьмого тура Лиги Европы

Завершился предпоследний седьмой тур общего этапа Лиги Европы УЕФА. NUR.KZ подводит итоги очередного игрового дня во втором по значимости футбольном еврокубке.

Одной из главных сенсаций тура стало выездное поражение нидерландского "Аякса" от латвийского клуба "РФШ". Единственный мяч забил Адам Мархиев (78 минута). Рижская команда одержала первую победу на общем этапе, но лишилась шансов на выход в плей-офф.

Английский "Манчестер Юнайтед" на своем поле обыграл шотландский "Рейнджерс" со счетом 2:1. Автоголом отметился вратарь гостей Джек Батлэнд (52), победный мяч забил Бруну Фернандеш (90+2). За команду из Глазго отличился Сирил Дессерс (88).

После трех ничьих на старте общего этапа "МЮ" одержал четвертую победу подряд. Английская команда с 15 очками занимает четвертое место в таблице. На балл больше у испанского "Атлетика" и немецкого "Айнтрахта". Лидирует с 19 очками итальянский "Лацио", обеспечивший себе выход в 1/8 финала.

Полные результаты седьмого тура общего этапа:

"Галатасарай" (Турция) — "Динамо Киев" (Украина). 3:3

"Бешикташ" (Турция) — "Атлетик" (Испания). 4:1

"Хоффенхайм" (Германия) — "Тоттенхэм" (Англия). 2:3

"Карабах" (Азербайджан) — "Стяуа" (Румыния). 2:3

"Буде-Глимт" (Норвегия) — "Маккаби Тель-Авив" (Израиль). 3:1

"Виктория Пльзень" (Чехия) — "Андерлехт" (Бельгия). 2:0

"Мальме" (Швеция) — "Твенте" (Нидерланды). 2:3

"Фенербахче" (Турция) — "Лион" (Франция). 0:0

"АЗ Алкмар" (Нидерланды) — "Рома" (Италия). 1:0

"Порту" (Португалия) — "Олимпиакос" (Греция). 0:1

"Эльфсборг" (Швеция) — "Ницца" (Франция). 1:0

"РФШ" (Латвия) — "Аякс" (Нидерланды). 1:0

"Юнион" (Бельгия) — "Брага" (Португалия). 2:1

"Манчестер Юнайтед" (Англия) — "Рейнджерс" (Шотландия). 2:1

"Айнтрахт" (Германия) — "Ференцварош" (Венгрия). 2:0

"Лудогорец" (Болгария) — "Мидтьюлланд" (Дания). 0:2

"Лацио" (Италия) — "Реал Сосьедад" (Испания). 3:1

"ПАОК" (Греция) — "Славия" (Чехия). 2:0

Матчи заключительного восьмого тура общего этапа пройдут 30 января.

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