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Чемпион Казахстана и футболист национальной сборной вернулся в "Тобол"

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Казахстанский футболист Темирлан Ерланов (справа)
Темирлан Ерланов (справа). Фото: Пресс-служба Казахстанской федерации футбола

Костанайский футбольный клуб "Тобол" в официальном Instagram-аккаунте объявил о переходе защитника сборной Казахстана Темирлана Ерланова, передает NUR.KZ.

Игрок выступает на позиции центрального защитника. В "Тобол" он перешел на правах свободного агента из шымкентского "Ордабасы", в составе которого стал чемпионом Казахстана.

Ранее Ерланов уже играл в составе костанайцев с 2020 по 2021 год. Также он выступал за усть-каменогорский "Восток" и "Актобе".

"Я счастлив вернуться в "Тобол". Я благодарен клубу за доверие и готов вложить все силы для достижения общих целей. Вместе мы сможем добиться больших успехов", — заявил Ерланов.

Футболисту 31 год. Его трансферная стоимость оценивается в 600 тысяч евро.

В составе сборной Казахстана Ерланов провел 20 матчей и отметился одним голом.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2214453-chempion-kazahstana-i-futbolist-nacionalnoy-sbornoy-vernulsya-v-tobol/

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