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"Бешикташ" одержал крупную победу в Лиге Европы, Зайнутдинов вышел на замену

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Казахстанский футболист Бахтиер Зайнутдинов
Бахтиер Зайнутдинов (слева). Фото: Ahmad Mora/UEFA via Getty Images

Турецкий "Бешикташ", за который выступает футболист сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов, одержал крупную победу в матче Лиги Европы УЕФА, передает корреспондент NUR.KZ.

В седьмом туре общего этапа стамбульцы на своем поле приняли испанский "Атлетик" из Бильбао. Хозяева разгромили соперников со счетом 4:1.

В составе победителей дубль оформил Милот Рашица (17, 60 минуты), по мячу забили Рафаэл Силва (78) и Жоау Мариу (90+2), который реализовал пенальти. Автором единственного гола "Атлетика" стал Унаи Гомес (45).

Зайнутдинов начал встречу в запасе, но вышел на замену на 69-й минуте. За отведенное время лучший бомбардир в истории сборной Казахстана не отметился результативными действиями.

Победа позволила "Бешикташу" набрать девять очков и подняться на 18-е место. Однако большая часть матчей седьмого тура состоится 23 января.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2214266-beshiktash-oderzhal-krupnuyu-pobedu-v-lige-evropy-zaynutdinov-vyshel-na-zamenu/

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