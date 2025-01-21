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Дубль Роналду помог "Аль-Насру" победить в матче чемпионата Саудовской Аравии

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Португальский футболист Криштиану Роналду
Криштиану Роналду: Yasser Bakhsh/Getty Images

Футболисты "Аль-Насра" (Эр-Рияд) одержали выездную победу над "Аль-Халиджем" (Сайхат) в матче 16-го тура чемпионата Саудовской Аравии, передает корреспондент NUR.KZ.

Встреча прошла в Эд-Даммаме и завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей.

В составе "Аль-Насра" первый мяч забил португальский форвард и капитан команды Криштиану Роналду (65 минута). Победным стал гол саудовского защитника Султана Аль-Ганнама (81). Окончательный счет установил Роналду (90+8), оформивший дубль.

Единственный мяч у "Аль-Халиджа" с пенальти забил греческий нападающий Костас Фортунис (80). При этом команда большую часть матча играла в меньшинстве из-за удаления саудовского защитника Саида Аль-Хамсала (35).

Победа позволила "Аль-Насру" набрать 32 очка и подняться на третье место. Однако по итогам тура столичная команда может вновь опуститься на четвертую позицию.

"Аль-Халидж" с 23 баллами идет на седьмой строчке.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2213832-dubl-ronaldu-pomog-al-nasru-pobedit-v-matche-chempionata-saudovskoy-aravii/

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