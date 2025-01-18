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"Ювентус" обыграл "Милан" и остался единственной командой без поражений в Серии А

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Бельгийский футболист Самюэль Мбангула
Самюэль Мбангула. Фото: Daniele Badolato/Juventus FC via Getty Images

Футболисты туринского "Ювентуса" одержали "сухую" домашнюю победу над "Миланом" в рамках 21-го тура чемпионата Италии (Серия А), передает корреспондент NUR.KZ.

Команды встретились на стадионе "Альянц". Матч завершился со счетом 2:0 в пользу хозяев.

Забитыми мячами отметились бельгийский полузащитник Самюэль Мбангула (59 минута) и американский форвард Тимоти Веа (64).

Победа позволила "Ювентусу" набрать 37 очков и подняться с пятой на четвертую позицию. Однако туринцев может вновь сместить римский "Лацио", у которого есть матч в запасе.

"Ювентус" остается единственной командой, которая не проигрывала в нынешнем сезоне чемпионата Италии. Суммарно у туринцев восемь побед при 13 ничьих.

В активе "Милана" 31 очко после 20 встреч, команда остается на восьмой позиции в таблице.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2212848-yuventus-obygral-milan-i-ostalsya-edinstvennoy-komandoy-bez-porazheniy-v-serii-a/

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