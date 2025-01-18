Грузинский футболист Хвича Кварацхелия официально перешел в "ПСЖ"

Французский футбольный клуб "Пари Сен-Жермен" на официальном сайте объявил о переходе грузинского форварда Хвичи Кварацхелии из итальянского "Наполи", передает NUR.KZ.

Контракт с 23-летним вингером рассчитан до 30 июня 2029 года. За "ПСЖ" Кварацхелия будет выступать под седьмым номером. Он стал первым грузинским футболистом в истории клуба.

Сумма трансфера из "Наполи" официально не разглашается. По данным портала Transfermarkt, сделка обошлась парижанам в 70 млн евро. При этом рыночная стоимость Кварацхелии оценивается в 85 млн евро.

"Это мечта — быть здесь. Я слышал много очень позитивных вещей о "Пари Сен-Жермен". Я испытываю огромную гордость от присоединения к этому великому клубу и с нетерпением жду возможности надеть свои новые цвета" , — сказал Кварацхелия.

В составе "Наполи" грузин выступал с 2022 года и стал чемпионом Италии. Также он играл за грузинские "Динамо" (Тбилиси и Батуми) и "Рустави", российские "Рубин" и "Локомотив".

В национальной сборной Кварацхелия провел 40 матчей и забил 17 мячей. Он принимал участие в чемпионате Европы 2024 года, на котором грузины дошли до 1/8 финала.

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