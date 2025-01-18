Top.Mail.Ru
Спорт

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Грузинский футболист Хвича Кварацхелия официально перешел в "ПСЖ"

Опубликовано:

Грузинский футболист Хвича Кварацхелия
Хвича Кварацхелия. Фото: Официальный сайт ФК "ПСЖ"

Французский футбольный клуб "Пари Сен-Жермен" на официальном сайте объявил о переходе грузинского форварда Хвичи Кварацхелии из итальянского "Наполи", передает NUR.KZ.

Контракт с 23-летним вингером рассчитан до 30 июня 2029 года. За "ПСЖ" Кварацхелия будет выступать под седьмым номером. Он стал первым грузинским футболистом в истории клуба.

Сумма трансфера из "Наполи" официально не разглашается. По данным портала Transfermarkt, сделка обошлась парижанам в 70 млн евро. При этом рыночная стоимость Кварацхелии оценивается в 85 млн евро.

"Это мечта — быть здесь. Я слышал много очень позитивных вещей о "Пари Сен-Жермен". Я испытываю огромную гордость от присоединения к этому великому клубу и с нетерпением жду возможности надеть свои новые цвета" , — сказал Кварацхелия.

В составе "Наполи" грузин выступал с 2022 года и стал чемпионом Италии. Также он играл за грузинские "Динамо" (Тбилиси и Батуми) и "Рустави", российские "Рубин" и "Локомотив".

В национальной сборной Кварацхелия провел 40 матчей и забил 17 мячей. Он принимал участие в чемпионате Европы 2024 года, на котором грузины дошли до 1/8 финала.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2212746-gruzinskiy-futbolist-hvicha-kvaracheliya-oficialno-pereshel-v-pszh/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie