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Бывший тренер "Манчестер Юнайтед" возглавил команду Бахтиера Зайнутдинова

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Оле Гуннар Сульшер
Оле Гуннар Сульшер. Фото: Charlie Crowhurst/Getty Images

Норвежский специалист Уле Гуннар Сульшер назначен на пост главного тренера турецкого футбольного клуба "Бешикташ", передает NUR.KZ со ссылкой на заявление команды.

Контракт норвежского специалиста рассчитан до июня 2026 года.

Сульшер ранее работал в Английской премьер-лиги, находясь на посту главного рулевого "Манчестер Юнайтед". Норвежец возглавлял манкунианцев с 2018 по 2021 год.

Затем у Сульшера был длительный перерыв от тренерской деятельности.

На данный момент турецкий клуб занимает шестую строчку в турнирной таблице местного чемпионата Турции. В их активе 30 очков в 18 матчах.

Напомним, в «Бешикташе» играет футболист сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2212668-byvshiy-trener-manchester-yunayted-vozglavil-komandu-bahtiera-zaynutdinova/

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