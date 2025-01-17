Бывший тренер "Манчестер Юнайтед" возглавил команду Бахтиера Зайнутдинова

Норвежский специалист Уле Гуннар Сульшер назначен на пост главного тренера турецкого футбольного клуба "Бешикташ", передает NUR.KZ со ссылкой на заявление команды.

Контракт норвежского специалиста рассчитан до июня 2026 года.

Сульшер ранее работал в Английской премьер-лиги, находясь на посту главного рулевого "Манчестер Юнайтед". Норвежец возглавлял манкунианцев с 2018 по 2021 год.

Затем у Сульшера был длительный перерыв от тренерской деятельности.

На данный момент турецкий клуб занимает шестую строчку в турнирной таблице местного чемпионата Турции. В их активе 30 очков в 18 матчах.

Напомним, в «Бешикташе» играет футболист сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.