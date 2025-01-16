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Футболист сборной Казахстана перешел в чемпионат Словакии

Опубликовано:

Казахстанский футболист Галымжан Кенжебек
Галымжан Кенжебек. Фото: Пресс-служба ФК "Кошице"

Словацкий футбольный клуб "Кошице" из одноименного города на официальном сайте объявил о переходе казахстанского нападающего Галымжана Кенжебека, передает NUR.KZ.

Форвард стал вторым новичком команды в зимнее трансферное окно. По данным портала Tranfermarkt, Кенжебек перешел в "Кошице" на правах свободного агента, хотя агент игрока ранее заявлял Meta-ratings.kz, что по плану кипрский "Акритас" должен получить компенсацию.

В словацком клубе сообщили, что контракт с 21-летним нападающим рассчитан до 30 июня 2027 года.

"Несмотря на свой юный возраст, благодаря сборной и недолгому пребыванию на Кипре, он уже имеет международный опыт. Мы с тренером постоянно обсуждаем игроков и сразу сошлись на этом футболисте. У него есть потенциал, и я верю, что он преуспеет в "Кошице", — заявил спортивный директор клуба Марек Сапара.

Сам Кенжебек назвал свою новую команду амбициозной.

"Мне бы хотелось помочь клубу достичь более высоких целей, и весной это будет борьба за шестерку лучших. В то же время я буду рад, если клуб поможет мне и моя результативность увеличится", — сказал казахстанец.

"Кошице" был основан в 2018 году и единственный титул выиграл благодаря победе во втором по силе дивизионе. В нынешнем сезоне чемпионата Словакии команда после 18 туров с 20 очками занимает седьмое место из 12.

Кенжебек является воспитанником академии "Кайрата". Помимо "Акритаса", ранее он выступал за алматинцев, а также за астанинский "Женис" и "Мактаарал" из Атакента.

В ноябре форвард дебютировал во взрослой сборной Казахстана, выйдя на замену в матче Лиги наций с Австрией. Трансферная стоимость Кенжебека сейчас оценивается в 225 тысяч евро.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2212098-futbolist-sbornoy-kazahstana-pereshel-v-chempionat-slovakii/

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