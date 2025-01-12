Зайнутдинов помог "Бешикташу" одержать первую за месяц победу в чемпионате Турции

Стамбульский "Бешикташ", за который выступает футболист сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов, выиграл матч чемпионата Турции, передает корреспондент NUR.KZ.

В рамках 19-го тура столичная команда приняла на своем поле "Бодрум" из одноименного города. Матч завершился победой хозяев со счетом 2:1.

В составе "Бешикташа" по мячу забили Шер Ндур (32 минута) и Чиро Иммобиле (40). Автором единственного гола гостей стал Георге Пушкаш (90+4).

Зайнутдинов вышел на поле в стартовом составе и отыграл весь матч. Лучший бомбардир в истории сборной Казахстана не отметился результативными действиями.

Победа стала для "Бешикташа" первой в 2025 году и за последний месяц. Стамбульцы с 30 очками занимают четвертое место в чемпионате Турции.

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