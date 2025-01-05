"ПСЖ" выиграл Суперкубок Франции по футболу и обновил собственный рекорд

Футболисты "Пари Сен-Жермен" одержали победу над "Монако" в матче за Суперкубок Франции и в третий раз подряд выиграли этот трофей, передает корреспондент NUR.KZ.
Титульный матч прошел в Дохе — столице Катара. "ПСЖ" принял в нем участие как действующий победитель Лиги 1 и Кубка Франции, "Монако" — как серебряный призер прошлого чемпионата страны.
Матч за Суперкубок завершился победой столичной команды со счетом 1:0. Единственный мяч на второй компенсированной ко второму тайму минуте забил французский форвард Усман Дембеле, замкнувший прострел испанского полузащитника Фабиана Руиса.
"ПСЖ" третий раз подряд и 13-й раз в истории выиграл Суперкубок Франции. Парижский клуб обновил собственный рекорд по числу побед в этом турнире.
"Монако" четвертый раз проиграл в матче за Суперкубок Франции. Еще четыре раза монегаски брали этот трофей.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2208447-pszh-vyigral-superkubok-francii-po-futbolu-i-obnovil-sobstvennyy-rekord/