"ПСЖ" выиграл Суперкубок Франции по футболу и обновил собственный рекорд

Футболисты "Пари Сен-Жермен" одержали победу над "Монако" в матче за Суперкубок Франции и в третий раз подряд выиграли этот трофей, передает корреспондент NUR.KZ.

Титульный матч прошел в Дохе — столице Катара. "ПСЖ" принял в нем участие как действующий победитель Лиги 1 и Кубка Франции, "Монако" — как серебряный призер прошлого чемпионата страны.

Матч за Суперкубок завершился победой столичной команды со счетом 1:0. Единственный мяч на второй компенсированной ко второму тайму минуте забил французский форвард Усман Дембеле, замкнувший прострел испанского полузащитника Фабиана Руиса.

"ПСЖ" третий раз подряд и 13-й раз в истории выиграл Суперкубок Франции. Парижский клуб обновил собственный рекорд по числу побед в этом турнире.

"Монако" четвертый раз проиграл в матче за Суперкубок Франции. Еще четыре раза монегаски брали этот трофей.

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