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Пенальти и автогол определили чемпиона Кубка Персидского залива по футболу

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Матч сборных Омана и Бахрейна по футболу
Матч сборных Омана и Бахрейна по футболу. Фото: YASSER AL-ZAYYAT/AFP via Getty Images

Мужская сборная Бахрейна по футболу обыграла Оман и стала обладателем Кубка Персидского залива, который завершился в Кувейте, передает корреспондент NUR.KZ.

26-й розыгрыш турнира закончился в субботу. В финале сборная Бахрейна одержала волевую победу со счетом 2:1.

Первыми вперед вышли оманцы благодаря голу Абдулрахмана Аль-Мушайфри (17 минута). Бахрейнцы отыгрались после пенальти, который реализовал Мохамед Мархун (79). Решающим стал автогол оманца Мохаммеда Аль-Мусалами (80).

Сборная Бахрейна второй раз в истории выиграла Кубок Персидского залива. Ранее команда брала этот титул в 2019 году.

В минувшем турнире приняли участие национальные сборные восьми стран: Бахрейна, Омана, Саудовской Аравии, Кувейта, Ирака, Йемена, ОАЭ и Катара.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2207991-penalti-i-avtogol-opredelili-chempiona-kubka-persidskogo-zaliva-po-futbolu/

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