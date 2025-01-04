Пенальти и автогол определили чемпиона Кубка Персидского залива по футболу

Мужская сборная Бахрейна по футболу обыграла Оман и стала обладателем Кубка Персидского залива, который завершился в Кувейте, передает корреспондент NUR.KZ.

26-й розыгрыш турнира закончился в субботу. В финале сборная Бахрейна одержала волевую победу со счетом 2:1.

Первыми вперед вышли оманцы благодаря голу Абдулрахмана Аль-Мушайфри (17 минута). Бахрейнцы отыгрались после пенальти, который реализовал Мохамед Мархун (79). Решающим стал автогол оманца Мохаммеда Аль-Мусалами (80).

Сборная Бахрейна второй раз в истории выиграла Кубок Персидского залива. Ранее команда брала этот титул в 2019 году.

В минувшем турнире приняли участие национальные сборные восьми стран: Бахрейна, Омана, Саудовской Аравии, Кувейта, Ирака, Йемена, ОАЭ и Катара.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.