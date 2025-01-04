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"Барселоне" отказали в регистрации Дани Ольмо, купленного прошлым летом за 55 млн евро

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Презентация Дани Ольмо в ФК "Барселона"
Дани Ольмо: Официальный сайт ФК "Барселона"

Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) и Ла Лига объявили, что "Барселоне" отказано в регистрации Дани Ольмо и Пау Виктора, передает NUR.KZ.

Разбирательства вокруг футболистов начались из-за нарушений каталонским клубом требований финансового fair play.

Ольмо перешел в "Барселону" в прошлом августе из немецкого "РБ Лейпциг". Сумма трансфера оценивалась в 55 миллионов евро.

Из-за проблем с финансовым fair play каталонцы не смогли сразу заявить полузащитника на сезон. Это стало возможным после второго тура Ла Лиги благодаря уходу из команды Илкая Гюндогана и травме Андреаса Кристенсена, из-за которой он выбыл на четыре месяца.

Перед второй частью сезона датский защитник восстановился и вернулся в состав, поэтому "Барселоне" необходимо было вновь регистрировать Ольмо. То же касалось и нападающего Пау Виктора. Клуб пытался добиться разрешения на заявку испанских футболистов через суд, однако получил отказ.

RFEF и Ла Лига в совместном заявлении отметили, что после нового анализа ситуации и правил Комитет по мониторингу подтвердил отказ в регистрации Ольмо и Виктора. В релизе сказано, что футболисты с аннулированными лицензиями не могут получить новые для выступления за тот же клуб в рамках одного сезона.

Ранее агент Ольмо заявлял, что полузащитник рассматривает только "Барселону" для продолжения карьеры. При этом в нынешней ситуации чемпион Европы формально может вести переговоры с другими клубами на правах свободного агента.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2207978-barselone-otkazali-v-registracii-dani-olmo-kuplennogo-proshlym-letom-za-55-mln-evro/

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