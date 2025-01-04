"Кайрат" в Лиге чемпионов, сборная Казахстана в отборе на чемпионат мира: футбольный календарь 2025 года

Футбол остается одним из самых популярных видов спорта в большинстве стран мира, в том числе в Казахстане. NUR.KZ напоминает сроки ключевых турниров в 2025 году для отечественных болельщиков.
Казахстанская премьер-лига
Высший дивизион чемпионата страны по футболу проводится по системе "весна-осень". Официальные сроки нового сезона пока не опубликованы, но очевидно, что они будут близки к прошлогодним, когда турнир начался 1 марта, а завершился 10 ноября.
Ожидается, что в КПЛ-2025 примут участие 14 клубов. По спортивному принципу лигу покинул карагандинский "Шахтер", а повышение в классе получили кокшетауский "Окжетпес" и жезказганский "Улытау".
Кроме того, перед стартом чемпионата страны должен пройти за Суперкубок Казахстана. Этот трофей оспорят алматинский "Кайрат" и "Актобе" — действующие победители КПЛ и национального Кубка соответственно.
Финал Лиги чемпионов УЕФА
Главный клубный турнир Европы в сезоне 2024/25 впервые проводится по обновленной системе. Общий этап, пришедший на смену групповому, возобновится и завершится в январе. В феврале стартует плей-офф. Финальный матч Лиги чемпионов назначен на 31 мая. Его примет "Альянц Арена" в немецком Мюнхене.
Матчи "Кайрата" в Лиге чемпионов УЕФА
Выступлений казахстанской команды в главном еврокубке придется ждать до июля. В новом сезоне 2025/26 страну в Лиге чемпионов будет представлять алматинский "Кайрат". Вероятно, действующий чемпион КПЛ стартует с первого раунда квалификации, два матча которого назначены на 8-9 и 15-16 июля.
Вторая стадия отборочного турнира также пройдет в июле. Третья и четвертая назначены на август. Общий этап следующего сезона Лиги чемпионов начнется в сентябре.
Квалификация чемпионата мира 2026 года
На следующий год будет растянут отборочный цикл чемпионата мира в зоне УЕФА. Сборная Казахстана попала в группу J вместе с Бельгией, Уэльсом, Северной Македонией и Лихтенштейном. Так как команд пять, квалификацию они начнут уже в марте, а закончат в ноябре. Полный календарь сборной Казахстана представлен в специальном материале.
Клубный чемпионат мира
В 2025 году этот турнир впервые пройдет в обновленном формате с участием 32 команд. По сути, это будет полноценный аналог чемпионата мира среди сборных. Масштабные соревнования пройдут в США с 14 июня по 13 июля. Результаты жеребьевки клубного чемпионата мира по футболу мы публиковали ранее.
Женские чемпионат Европы и Копа Америка
Топ-события для любителей женского футбола. Да и менее искушенных болельщиков как минимум Евро-2025 вполне может привлечь. Турнир пройдет в Швейцарии со 2 по 27 июля. В нем примут участие 16 национальных сборных. Команда Казахстана на чемпионат Европы не попала.
А с 12 июля по 2 августа в Эквадоре пройдет аналогичный по масштабам турнир — Кубок Америки (или Копа Америка). В нем примут участие все десять представителей южноамериканской конфедерации.
Молодежный чемпионат мира
Пройдет в 2025 году и главный турнир для молодежных национальных сборных. Чемпионат мира для игроков не старше 20 лет примет Чили с 27 сентября по 19 октября. Пока неизвестны все 24 участника, но квоты от УЕФА разобраны. Сборная Казахстана на турнир не попала.
Кубок африканских наций
Наконец, под занавес 2025 года начнутся главные международные соревнования для африканского континента. 24 сильнейшие национальные сборные этого региона будут выявлять сильнейшего в Марокко. Кубок африканских наций стартует 21 декабря, а завершится уже в 2026 году — 18 января.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2207862-kayrat-v-lige-chempionov-sbornaya-kazahstana-v-otbore-na-chempionat-mira-futbolnyy-kalendar-2025-goda/