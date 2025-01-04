"Кайрат" в Лиге чемпионов, сборная Казахстана в отборе на чемпионат мира: футбольный календарь 2025 года

Футбол остается одним из самых популярных видов спорта в большинстве стран мира, в том числе в Казахстане. NUR.KZ напоминает сроки ключевых турниров в 2025 году для отечественных болельщиков.

Казахстанская премьер-лига

Матч "Актобе" и "Ордабасы". Фото: Пресс-служба ФК "Актобе"

Высший дивизион чемпионата страны по футболу проводится по системе "весна-осень". Официальные сроки нового сезона пока не опубликованы, но очевидно, что они будут близки к прошлогодним, когда турнир начался 1 марта, а завершился 10 ноября.

Ожидается, что в КПЛ-2025 примут участие 14 клубов. По спортивному принципу лигу покинул карагандинский "Шахтер", а повышение в классе получили кокшетауский "Окжетпес" и жезказганский "Улытау".

Кроме того, перед стартом чемпионата страны должен пройти за Суперкубок Казахстана. Этот трофей оспорят алматинский "Кайрат" и "Актобе" — действующие победители КПЛ и национального Кубка соответственно.

Финал Лиги чемпионов УЕФА

Трофей Лиги чемпионов УЕФА. Фото: Kristian Skeie - UEFA/UEFA via Getty Images

Главный клубный турнир Европы в сезоне 2024/25 впервые проводится по обновленной системе. Общий этап, пришедший на смену групповому, возобновится и завершится в январе. В феврале стартует плей-офф. Финальный матч Лиги чемпионов назначен на 31 мая. Его примет "Альянц Арена" в немецком Мюнхене.

Матчи "Кайрата" в Лиге чемпионов УЕФА

Жоао Пауло и Гиорги Зария (слева направо). Фото: Арман Джаксыгулов / ФК "Кайрат"

Выступлений казахстанской команды в главном еврокубке придется ждать до июля. В новом сезоне 2025/26 страну в Лиге чемпионов будет представлять алматинский "Кайрат". Вероятно, действующий чемпион КПЛ стартует с первого раунда квалификации, два матча которого назначены на 8-9 и 15-16 июля.

Вторая стадия отборочного турнира также пройдет в июле. Третья и четвертая назначены на август. Общий этап следующего сезона Лиги чемпионов начнется в сентябре.

Квалификация чемпионата мира 2026 года

Бахтиер Зайнутдинов. Фото: Пресс-служба Казахстанской федерации футбола

На следующий год будет растянут отборочный цикл чемпионата мира в зоне УЕФА. Сборная Казахстана попала в группу J вместе с Бельгией, Уэльсом, Северной Македонией и Лихтенштейном. Так как команд пять, квалификацию они начнут уже в марте, а закончат в ноябре. Полный календарь сборной Казахстана представлен в специальном материале.

Клубный чемпионат мира

Трофей клубного чемпионата мира ФИФА. Фото: Brennan Asplen/Getty Images

В 2025 году этот турнир впервые пройдет в обновленном формате с участием 32 команд. По сути, это будет полноценный аналог чемпионата мира среди сборных. Масштабные соревнования пройдут в США с 14 июня по 13 июля. Результаты жеребьевки клубного чемпионата мира по футболу мы публиковали ранее.

Женские чемпионат Европы и Копа Америка

Трофей женского чемпионата Европы по футболу. Фото: Arnd Wiegmann/Getty Images

Топ-события для любителей женского футбола. Да и менее искушенных болельщиков как минимум Евро-2025 вполне может привлечь. Турнир пройдет в Швейцарии со 2 по 27 июля. В нем примут участие 16 национальных сборных. Команда Казахстана на чемпионат Европы не попала.

А с 12 июля по 2 августа в Эквадоре пройдет аналогичный по масштабам турнир — Кубок Америки (или Копа Америка). В нем примут участие все десять представителей южноамериканской конфедерации.

Молодежный чемпионат мира

Трофей молодежного чемпионата мира по футболу. Фото: FIFA via Getty Images

Пройдет в 2025 году и главный турнир для молодежных национальных сборных. Чемпионат мира для игроков не старше 20 лет примет Чили с 27 сентября по 19 октября. Пока неизвестны все 24 участника, но квоты от УЕФА разобраны. Сборная Казахстана на турнир не попала.

Кубок африканских наций

Трофей Кубка африканских наций. Фото: FRANCK FIFE/AFP via Getty Images

Наконец, под занавес 2025 года начнутся главные международные соревнования для африканского континента. 24 сильнейшие национальные сборные этого региона будут выявлять сильнейшего в Марокко. Кубок африканских наций стартует 21 декабря, а завершится уже в 2026 году — 18 января.

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