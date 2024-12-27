Ислама Чеснокова признали лучшим футболистом чемпионата Казахстана 2024 года

Полузащитник сборной Казахстана и костанайского "Тобола" Ислам Чесноков признан лучшим игроком Казахстанской премьер-лиги 2024 года, передает NUR.KZ со ссылкой на Qazaqstan Football League.

25-летний спортсмен получил соответствующую награду имени Тимура Сегизбаева. Лауреат премии определялся посредством голосования капитанов и тренеров всех команд КПЛ-2024.

В минувшем чемпионате Чесноков забил десять мячей и разделил звание лучшего бомбардира. Также на его счету две голевые передачи.

Победители в других номинациях по итогам сезона:

приз имени Куралбека Ордабаева (лучший вратарь) — Стас Покатилов (Казахстан / "Тобол", Костанай)

приз имени Сеильды Байшакова (лучший защитник) — Ян Вороговский (Казахстан / "Астана")

приз имени Вахида Масудова (лучший полузащитник) — Гиорги Зария (Грузия / "Кайрат", Алматы)

приз имени Сергея Квочкина (лучший нападающий) — Жоао Пауло (Бразилия / "Кайрат", Алматы)

приз имени Леонида Остроушко (лучший тренер) — Георгий Бабаян (Казахстан / "Астана")

приз за лучший менеджмент — ФК "Елимай" (Семей)

Напомним, чемпионом Казахстана в минувшем сезоне стал алматинский "Кайрат". Полные итоги года для отечественного футбола мы подвели в специальном материале.

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