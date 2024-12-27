Top.Mail.Ru
Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Ислама Чеснокова признали лучшим футболистом чемпионата Казахстана 2024 года

Опубликовано:

Казахстанский футболист Ислам Чесноков
Ислам Чесноков. Фото: Пресс-служба ФК "Тобол"

Полузащитник сборной Казахстана и костанайского "Тобола" Ислам Чесноков признан лучшим игроком Казахстанской премьер-лиги 2024 года, передает NUR.KZ со ссылкой на Qazaqstan Football League.

25-летний спортсмен получил соответствующую награду имени Тимура Сегизбаева. Лауреат премии определялся посредством голосования капитанов и тренеров всех команд КПЛ-2024.

В минувшем чемпионате Чесноков забил десять мячей и разделил звание лучшего бомбардира. Также на его счету две голевые передачи.

Победители в других номинациях по итогам сезона:

  • приз имени Куралбека Ордабаева (лучший вратарь) — Стас Покатилов (Казахстан / "Тобол", Костанай)
  • приз имени Сеильды Байшакова (лучший защитник) — Ян Вороговский (Казахстан / "Астана")
  • приз имени Вахида Масудова (лучший полузащитник) — Гиорги Зария (Грузия / "Кайрат", Алматы)
  • приз имени Сергея Квочкина (лучший нападающий) — Жоао Пауло (Бразилия / "Кайрат", Алматы)
  • приз имени Леонида Остроушко (лучший тренер) — Георгий Бабаян (Казахстан / "Астана")
  • приз за лучший менеджмент — ФК "Елимай" (Семей)

Напомним, чемпионом Казахстана в минувшем сезоне стал алматинский "Кайрат". Полные итоги года для отечественного футбола мы подвели в специальном материале.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2206188-islama-chesnokova-priznali-luchshim-futbolistom-chempionata-kazahstana-2024-goda/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie