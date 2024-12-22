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"Атлетико" на 90+6 минуте вырвал победу над "Барселоной" и стал лидером чемпионата Испании

Опубликовано:

Норвежский футболист Александр Серлот
Александр Серлот. Фото: David Ramos/Getty Images

Футболисты мадридского "Атлетико" одержали волевую выездную победу над "Барселоной" в матче 18-го тура чемпионата Испании, передает корреспондент NUR.KZ.

Команды встретились в Барселоне на Олимпийском стадионе имени Льюиса Компаниса. Гости выиграли со счетом 2:1.

Хозяева вышли вперед благодаря голу испанца Гави (30 минута). Мадридцы отыгрались усилиями аргентинца Родриго Де Пауля (60). Победный мяч в составе "Атлетико" на шестой компенсированной ко второму тайму минуте забил норвежец Александр Серлот.

Благодаря этому успеху столичная команда набрала 41 очко и стала единоличным лидером чемпионата Испании. "Барселона" с 38 баллами идет следом. При этом каталонцы провели 19 матчей, а "Атлетико" — на один меньше.

Тройку лидеров замыкает мадридский "Реал", в активе которого 37 очков после 17 встреч.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2203242-atletiko-na-90-6-minute-vyrval-pobedu-nad-barselonoy-i-stal-liderom-chempionata-ispanii/

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