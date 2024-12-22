"Бешикташ" вновь потерял очки в чемпионате Турции, Зайнутдинов отыграл весь матч

Стамбульский "Бешикташ", за который выступает полузащитник сборной Казахстана по футболу Бахтиер Зайнутдинов, потерял очки в матче чемпионата Турции, передает корреспондент NUR.KZ.

Столичная команда в рамках 17-го тура приняла на своем поле "Аланьяспор" из Аланьи. Матч завершился вничью со счетом 1:1.

Соперники обменялись быстрыми голами. Сначала гости вышли вперед усилиями португальского защитника Нуну Лимы (5 минута), а вскоре хозяева отыгрались благодаря забитому мячу португальского форварда Рафаэла Силвы (7).

Зайнутдинов вышел в стартовом составе и провел на поле 70 минут. В середине второго тайма его заменили.

Из-за ничьей безвыигрышная серия "Бешикташа" в чемпионате Турции теперь длится два матча. Стамбульцы с 26 очками после 16 встреч занимают пятое место в таблице.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.