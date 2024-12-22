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"Бешикташ" вновь потерял очки в чемпионате Турции, Зайнутдинов отыграл весь матч

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Казахстанский футболист Бахтиер Зайнутдинов
Бахтиер Зайнутдинов. Фото: Ahmad Mora/Getty Images

Стамбульский "Бешикташ", за который выступает полузащитник сборной Казахстана по футболу Бахтиер Зайнутдинов, потерял очки в матче чемпионата Турции, передает корреспондент NUR.KZ.

Столичная команда в рамках 17-го тура приняла на своем поле "Аланьяспор" из Аланьи. Матч завершился вничью со счетом 1:1.

Соперники обменялись быстрыми голами. Сначала гости вышли вперед усилиями португальского защитника Нуну Лимы (5 минута), а вскоре хозяева отыгрались благодаря забитому мячу португальского форварда Рафаэла Силвы (7).

Зайнутдинов вышел в стартовом составе и провел на поле 70 минут. В середине второго тайма его заменили.

Из-за ничьей безвыигрышная серия "Бешикташа" в чемпионате Турции теперь длится два матча. Стамбульцы с 26 очками после 16 встреч занимают пятое место в таблице.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2203238-beshiktash-vnov-poteryal-ochki-v-chempionate-turcii-zaynutdinov-otygral-ves-match/

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