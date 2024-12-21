"Мне комфортно в Казахстане": бывший вратарь сборной России — о возможной смене гражданства

Российский вратарь астанинского "Жениса" Мирослав Лобанцев в интервью "Советскому спорту" заявил, что рассмотрит смену гражданства на казахстанское, передает NUR.KZ.

Голкиперу 29 лет, профессиональную карьеру он начал в московском "Локомотиве". С 2020 года Лобанцев выступает в Казахстане, где играл за петропавловский "Кызыл-Жар", "Актобе", семейский "Елимай". Прошлым летом вратарь перешел в "Женис".

"Мысли о получении гражданства есть, сейчас собираю информацию, – признался Лобанцев. – В марте будет уже пять лет, как живу в Казахстане, семья со мной. Приезжаю домой, в Москву, только на пару недель. Большую часть времени в Казахстане провожу – конечно, задумываюсь об этом.

Но это не машину поменять или перчатки. Гражданство – большое дело. Нужно все взвесить и подумать. Перед 1 марта сяду и обсужу все с семьей. Возможность подать документы в марте будет. Это не именно из-за сборной. Просто есть такая возможность. Мне комфортно в Казахстане. Посмотрим, как дальше сложится".

Лобанцев отметил, что был бы рад сыграть за сборную Казахстана. В российскую национальную команду вратарь привлекался несколько лет назад, но в матчах не участвовал.

"Конечно, это всегда круто. Я смотрю очень много казахстанского футбола. Мне интересно, слежу, переживаю. Всегда матчи сборной Казахстана смотрю. Знаю многих людей из футбольной сферы Казахстана, здесь очень много друзей. Есть за кого переживать и за кем следить. Такая возможность – это здорово", – сказал Лобанцев про потенциальную игру за сборную Казахстана.

Отметим, на данный момент трансферная стоимость голкипера оценивается в 300 тысяч евро.

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