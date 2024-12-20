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Максимум от "Челси", вылет "Астаны": определились все участники плей-офф Лиги конференций

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Футболисты "Челси" в сезоне 2024/25
Футболисты "Челси". Фото: JUSTIN TALLIS/AFP via Getty Images

В ночь с четверга на пятницу по казахстанскому времени завершился последний шестой тур общего этапа Лиги конференций УЕФА. Определились все участники плей-офф, передает NUR.KZ.

На общем этапе стартовали 36 команд. По итогам шести туров восемь сильнейших клубов таблицы напрямую вышли в 1/8 финала. Еще столько же путевок будет разыграно в специальном раунде плей-офф между командами, которые заняли места с девятого по 24-е. 12 худших клубов общего этапа вылетели из Лиги конференций и завершили еврокубковый сезон.

Среди выбывших команд оказалась казахстанская "Астана", которая одержала одну победу при двух ничьих и трех поражениях. С пятью очками столичные заняли 28-е место в таблице. Напомним, "Астана" была единственным представителем Казахстана в основной части еврокубков нынешнего сезона.

Максимальный результат на общем этапе показал английский "Челси". Лондонцы выиграли все шесть матчей, в том числе с "Астаной", и заняли первое место. Также напрямую в 1/8 финала вышли португальская "Витория Гимарайнш", итальянская "Фиорентина", австрийский "Рапид", швейцарский "Лугано", шведский "Юргорден", польская "Легия" и бельгийский "Серкль Брюгге".

В стыковых матчах плей-офф сыграют польская "Ягеллония", ирландский "Шемрок Роверс", кипрские "АПОЭЛ", "Пафос" и "Омония", греческий "Панатинаикос", словенские "Олимпия" и "Целе", испанский "Бетис", немецкий "Хайденхайм", боснийский "Борац", датский "Копенгаген", бельгийский "Гент", исландский "Викингур", норвежский "Мольде" и сербский "ТСЦ". Жеребьевка этой стадии пройдет 20 декабря.

Полные результаты шестого тура Лиги конференций:

  • "Ларн" (Северная Ирландия) — "Гент" (Бельгия). 1:0
  • "АПОЭЛ" (Кипр) — "Астана" (Казахстан). 1:1
  • "Панатинаикос" (Греция) — "Динамо Минск" (Беларусь). 4:0
  • "Борац" (Босния и Герцеговина) — "Омония" (Кипр). 0:0
  • "Челси" (Англия) — "Шемрок Роверс" (Ирландия). 5:1
  • "Бетис" (Испания) — "ХИК" (Финляндия). 1:0
  • "Лугано" (Швейцария) — "Пафос" (Кипр). 2:2
  • "Ягеллония" (Польша) — "Олимпия" (Словения). 0:0
  • "Рапид" (Австрия) — "Копенгаген" (Дания). 3:0
  • "Целе" (Словения) — "Нью-Сейнтс" (Уэльс). 3:2
  • "ТСЦ" (Сербия) — "Ноа" (Армения). 4:3
  • "Хартс" (Шотландия) — "Петрокуб" (Молдова). 2:2
  • "Витория Гимарайнш" (Португалия) — "Фиорентина" (Италия). 1:1
  • "Хайденхайм" (Германия) — "Санкт-Галлен" (Швейцария). 1:1
  • "Юргорден" (Швеция) — "Легия" (Польша). 3:1
  • "Серкль Брюгге" (Бельгия) — "Истанбул Башакшехир" (Турция). 1:1
  • "Мольде" (Норвегия) — "Млада Болеслав" (Чехия). 4:3
  • "ЛАСК" (Австрия) — "Викингур" (Исландия). 1:1

Плей-офф Лиги конференций стартует 13 февраля 2025 года.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2202564-maksimum-ot-chelsi-vylet-astany-opredelilis-vse-uchastniki-pley-off-ligi-konferenciy/

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