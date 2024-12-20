"Астана" сыграла вничью с чемпионом Кипра и вылетела из Лиги конференций

Футболисты "Астаны" не смогли одержать победу над кипрским "АПОЭЛом" в выездном матче Лиги конференций УЕФА и не попали в плей-офф, передает корреспондент NUR.KZ.

Встреча заключительного шестого тура общего этапа прошла в Никосии и завершилась со счетом 1:1.

У хозяев отличился греческий полузащитник Анастасиос Донис (56 минута). Гости отыгрались благодаря голу литовского защитника Кипраса Кажуколоваса (64). Футболист замкнул навес с углового в исполнении хорватского полузащитника и капитана "Астаны" Марина Томасова.

Соперники завершали матч в меньшинстве. У гостей красную карточку получил белорусский полузащитник Макс Эбонг (65), у хозяев — кипрский хавбек Яннис Сациас (70).

По итогам общего этапа "Астана" набрала пять очков благодаря одной победе и двум ничьим. Этого не хватило для попадания в топ-24 и продолжения борьбы в плей-офф. Казахстанская команда заняла 28-е место и завершила еврокубковую кампанию.

"АПОЭЛ" набрал 11 очков и расположился на 11-й позиции. Действующие чемпионы Кипра выступят в стыковой стадии плей-офф, где сыграют со словенским "Целе" или кипрской "Омонией".

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