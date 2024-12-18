Стало известно, кого Черчесов и Тагыберген выбрали лучшими футболистами года в голосовании ФИФА

Казахстанская федерация футбола обнародовала данные о том, как главный тренер и капитан национальной сборной проголосовали в рамках премии FIFA The Best, передает NUR.KZ.

Церемония награждения прошла 17 декабря в Дохе. Лучшим игроком года в мужском футболе признали нападающего сборной Бразилии и мадридского "Реала" Винисиуса. Награду для тренера получил итальянец Карло Анчелотти, возглавляющий этот же испанский клуб.

Асхат Тагыберген в голосовании за игрока выделил англичанина Джуда Беллингема ("Реал") и Винисиуса, а также испанца Родри из "Манчестер Сити". Тройку сильнейших тренеров, по мнению капитана сборной Казахстана, сформировали три испанца. Тагыберген отметил Хаби Алонсо ("Байер"), Луиса де ла Фуэнте (сборная Испании) и Хосепа Гвардиолу ("Манчестер Сити").

Станислав Черчесов же в голосовании за футболистов сделал выбор в пользу трех представителей "Реала": Винисиуса, Беллингема и немца Тони Крооса, который уже завершил карьеру. Среди коллег по тренерскому цеху рулевой сборной Казахстана выделил Анчелотти, Алонсо и Гвардиолу.

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