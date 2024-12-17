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Украинский футболист "Челси" сдал положительный допинг-тест

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Украинский футболист Михаил Мудрик
Михаил Мудрик. Фото: Ryan Pierse/Getty Images

Нападающий сборной Украины и английского "Челси" Михаил Мудрик сдал положительный допинг-тест, передает NUR.KZ со ссылкой на заявление лондонского футбольного клуба.

В "Челси" подтвердили, что Футбольная ассоциация (FA) недавно связалась с 23-летним форвардом по поводу неблагоприятного результата анализа мочи.

"И клуб, и Михаил полностью поддерживают программу тестирования FA, и все наши игроки, в том числе и Михаил, регулярно проходят тестирование. Михаил категорически подтвердил, что никогда сознательно не употреблял никаких запрещенных веществ. И Михаил, и клуб теперь будут работать с соответствующими органами, чтобы установить, что стало причиной неблагоприятного вывода", — заявили в "Челси".

Также в клубе отметили, что больше не будут давать комментариев по этому инциденту. Сам Мудрик сделал заявление в Instagram, где подтвердил получение информации о запрещенной субстанции в своей пробе.

"Это стало для меня настоящим шоком, поскольку я никогда сознательно не употреблял запрещенных веществ и не нарушал правил. Я тесно сотрудничаю со своей командой, чтобы выяснить, как это могло произойти.
Я знаю, что не сделал ничего плохого, и продолжаю надеяться, что скоро вернусь на поле. Сейчас я не могу сказать больше из-за конфиденциальности процесса, но я сделаю это, как только смогу", — отметил Мудрик.

Как информирует Tribuna.com, в ближайшие дни ожидается вскрытие пробы В. Если запрещенное вещество обнаружат и в ней, то возрастет вероятность длительной дисквалификации Мудрика.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2201279-ukrainskiy-futbolist-chelsi-sdal-polozhitelnyy-doping-test/

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